Ersin Tatar'dan Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler için taziye
Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifa diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ersin Tatar, Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili mesaj yayımladı.
Tatar, mesajında, "Bugün Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 15 kişinin hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarpmış, 4'ü sağlık çalışanı, 3'ü itfaiyeci, 2'si gazeteci 15 kişi yaşamını yitirmişti.
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