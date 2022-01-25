VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin ABD'yi Avrupa'dan çıkarmak istiyor
Rusya'dan Kiev'e ''yıldırım harbi'' planı!
Türkiye'nin Venedik'i görenleri büyülüyor
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması Başvuruları Başladı
FETÖ soruşturması: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kar İstanbul'u böyle esir aldı!
Özel araçlara kısıtlama geldi
Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
Bakanlık genelgeyi yayımladı! Kıdem tazminatı değişti
Ermenistan'dan Türkiye ziyaretine yeşil ışık
Başkan Erdoğan'dan talimat! Bakanlar İstanbul'a geldi
Karın tadını çıkardılar
Yer fıstığı alerjisi erken tedaviyle önlenebilir
İşitme kaybının altında yatan sürpriz nedenler
Aşı sonrası geçici regl düzensizliği yaşanabilir
Kış aylarında bağışıklığı su ile güçlendirin
Çantadaki yük çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 25 Ocak
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş'a tepki: Eleştiri değil, millete saygısızlık
İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
25 Ocak 2022 Salı 08:08:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 09:16:00

Ermenistan'dan Türkiye ziyaretine yeşil ışık

Kaynak: AA

ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için, "Ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmak ve sınırları açmak istiyoruz." ifadesinde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini belirterek, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmayı içtenlikle istiyoruz. Özel temsilcilerimiz görüştü. Bu süreç böyle devam ederse, Ermenistan'ın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yer alması kuvvetle muhtemeldir." dedi.

Paşinyan, Facebook üzerinden yayınlanan basın toplantısında, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalanması konusunun gündemde olduğuna işaret eden Paşinyan, "Böyle bir anlaşma imzalanmalı ancak öncelikle bu belgenin müzakereler sonucunda oluşturulması gerekiyor. Ermenistan, bu müzakerelere hazırdır." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkileri de normalleştirmek istediğinin altını çizerek, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmak ve sınırları açmak istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık ve o tecrübeyi kullanmalıyız." diye konuştu.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin özel temsilciler düzeyinde başladığını anımsatan Paşinyan, "Özel temsilcilerimiz görüştü. Bu süreç böyle devam ederse, Ermenistan'ın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yer alması kuvvetle muhtemeldir. Görüşmelere devam etme fırsatını kaçırmak mantıksız olur." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikincisine Ermenistan'dan yetkililerin de davet edildiğini söylemişti.

Etiketler : Nikol Paşinyan ERMENİSTAN TÜRKİYE
Barbaroslar'ın yıldızı Pelin Akil'den yeni reklam anlaşması

Barbaroslar'ın yıldızı Pelin Akil'den yeni reklam anlaşması
120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı

120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı
Sürpriz yakınlaşma

Sürpriz yakınlaşma
Radikal karar

Radikal karar
‘Okul Yolunda' Güneş doğacak

‘Okul Yolunda' Güneş doğacak
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Hangisi Hazal?

Hangisi Hazal?
Mercan'la ilk paylaşım

Mercan'la ilk paylaşım
7 sunucudan şikayetçi

7 sunucudan şikayetçi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER