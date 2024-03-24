Ermenistan'da karakola el bombalı saldırı düzenlendi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir karakola 3 kişi tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan 2'si saldırı sırasında yaralanırken, elinde el bombası bulunan son saldırganı ise ikna çabaları sürüyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yer alan Nor-Nork bölgesindeki bir polis karakoluna 3 kişi tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan 2'si ellerindeki el bombalarının patlaması sonucu yaralanırken, polis karakolunun dışında bulunan ve elinde el bombası bulunan son saldırganı ise ikna çabaları sürüyor.

Rus basınında yer alan haberlerde, saldırının günün erken saatlerinde yaklaşık 50 üyesi gözaltına alınan Muharip Kardeşler Örgütü tarafından yapıldığı iddia edilirken, örgüt daha sonra saldırıyı düzenlediğini reddetti.