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25 Eylül 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 09:30:00

Ermenistan'da iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan'a suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Ermenistan'da, iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda isimleri açıklanmayan 7'si "'Haçlılar' Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu" üyesi 8 kişinin, Ermenistan Hükümeti üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edildi.

Bu kişilerin hükümetin yetkilerini Anayasa'da öngörülmeyen bir şekilde devralarak iktidarı zorla ele geçirme hazırlığı yaptıkları belirlendi.

Yapılan aramalarda bu kişilerin yanlarında haberleşme cihazları, haberleşmeleri engelleyici cihazlar, silahlar ve mühimmat bulundu.

Söz konusu kişiler Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanları tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bu kişilerden birinin Erivan eski belediye başkanı ve "Gönüllü Muhafızlar Birliği" toplum kuruluşunun eski başkan yardımcısı Albert Bazeyan olduğu, kendisine Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast planlama suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kişiler hakkında yapılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : ermenistan iktidar başbakan suikast gözaltı
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