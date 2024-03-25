Ermenistan'da emniyet müdürlüğüne el bombalı saldırı
Kaynak: AA
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 3 kişinin, el bombasıyla emniyet müdürlüğü binasına saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, kimliği belirlenemeyen 3 saldırgan, el bombasıyla başkent Erivan'daki Nor Nork Bölgesi Emniyet Müdürlüğü binasının önüne geldi.
Saldırganlar, emniyet güçleriyle görüşerek bazı taleplerde bulundu, bu esnada el bombası patladı.
Bombanın patlaması sonucu saldırganlardan ikisi yaralandı. Yaralı saldırganlar daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Saldırganlardan üçüncüsünün eyleme devam ettiği ve emniyet güçleriyle bir müddet görüşmeyi sürdürdüğü, sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı ifade edildi.
Saldırıya müdahale eden emniyet güçleri ile vatandaşlardan ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
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