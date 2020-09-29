Ermenistan ordusu hezimete uğradı: Türk SİHA'larından sahaya üçüncü damga

29 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da bu kez sivillere ve Azeri mevzilerine saldırarak eşkıyalığa soyunan Ermenistan’ı yanına aldığı PKK-YPG’li teröristler de kurtaramadı. Azerbaycan Ordusu iki gündür ağır kayıplar verdirdiği Ermenistan’ı birçok noktada geri püskürttü.

400'ü aşkın Ermenistan hedefini vuran Azerbaycan ordusunun operasyonlarında Türk SİHA'ları da önemli bir rol oynadı. İşte dün yaşanan gelişmeler:

7 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI: İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusu ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

MUROV DAĞINDA HAKİMİYET: Murov Dağı'nın önce batısını sonra doğusunu ve sonunda zirveyi ele geçiren Azeri ordusu, Ermenistan'ı işgal altındaki Dağlık Karabağ'la birleştiren Vardeniz- Ağdere otoyolunun kontrol altına alındığını açıkladı. Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde de kontrol ele geçirdi. Ermenistan tarafından ateşlenen bir füzenin Terter mahkeme binası yakınlarına düştüğü, can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VURULDU: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 uçaksavar, 18 İHA imha edilirken 550'den fazla Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ermeni tanklarının imha edildiği, askerlerinin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaşan Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurdu.

KAÇAN ASKERLERİNİ VURDURTUYORLAR: Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan Askeri Komutanlığı, cepheden kaçan askerlerinin diğer askerlerce vurulması emri verdi" dedi.

ERMENİSTAN EVİ VURDU: Ermenistan ordusunun saldırısında Kaşaltı köyündeki bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetti.

KISMİ SEFERBERLİK: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

TÜRK SİHA'LARINDAN SAHAYA 3. DAMGA

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının ne kadar etkili olduğunu Azerbaycan'da da gösterdi. İlk olarak Suriye'de adından söz ettiren Türk SİHA'ları İdlib'de jetler yerine görev yaparak yine yerli ve milli İHA'ların da desteğiyle rejime büyük kayıplar verdirdi. SİHA'lar Libya'da darbeci Hafter güçlerine büyük kayıplar verdirdi. En son Azerbaycan Türkiye'den aldığı SİHA'lar ile Ermeni savunma sistemini çökertti.

SON UYARI

Ermenistan hedeflerini iki gündür yerle bir eden Azerbaycan'da Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan Ordusu'nu son kez uyardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Ordusu'nun dün sabah Terter şehrine ateş açtığını belirterek "Son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz" dedi.

AZERBAYCAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ İBRAHİM: TÜRKİYE 'TEK MİLLET, İKİ DEVLET'İN SÖZDE OLMADIĞINI GÖSTERDİ

Azarbeycan Ordusu, Erivan'ın insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan davranışına gerekli cevabı verirken Türkiye, hem devleti hem milletiyle Azeri kardeşlerinin yanında durdu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu belirterek "Tek millet, iki devlet' sadece sözde değil, işlerde de var,bu böyle oldu bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Tüm Türk halkı Azerbaycan'ın haklı davasının yanında" dedi.

ERMENİ KOMUTANDAN ÇÖKÜŞ İTİRAFI: TÜM POZİSYONLARIMIZI KAYBETTİK

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri komutan Arayik Harutyunyan "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yaralımız var. Azerbaycan, F-16 ve Türk İHA ve SİHA'larını kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, yanlarında Türkiye de var" sözleriyle çöküşü itiraf etti.

PKK-YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖLGEYE GETİRDİLER!

Yıllardır Azerbaycan'a uluslararası hukukla bağdaşmayacak şekilde saldıran Ermenistan'ın PKK-YPG'li teröristleri Karabağ'a getirdiği ortaya çıktı. Diplomatik kaynaklar, 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ topraklarına terörist yığan Ermenistan'ın, son birkaç haftada bu eylemlerini arttırdığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Ermenistan teröristleri yoğunluklu olarak Suriye ve Lübnan'dan getiriyor. Ermeni güçler ayrıca sivilleri de silahlandırarak bölgeye transfer ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün "Ermenistan yurtdışından getirdikleri teröristleri geri göndermeli" açıklaması yaptı.