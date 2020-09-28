Karabağ'ın sözde liderinden 'kaybettik' itirafı: Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var

Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var.Tüm pozisyonları kaybettik
Kaynak: DHA
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü var. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var" diye konuştu.
Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan ordusu hızla ilerken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi.
Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var. Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var" diye konuştu.
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