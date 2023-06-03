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Ermenistan, demir yollarının açılması konusunda Azerbaycan'la mutabakata varıldığını açıkladı
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03 Haziran 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 16:00:00

Ermenistan, demir yollarının açılması konusunda Azerbaycan'la mutabakata varıldığını açıkladı

Kaynak: AA

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Ermenistan hükümeti, Moskova'da yapılan 12. Azerbaycan-Rusya-Ermenistan Başbakan Yardımcıları Toplantısı'nda Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki demir yollarının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik ortak bir anlayışa gelindiğini açıkladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ulaştırma hatlarının yeniden açılmasına ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıya dair açıklamada şu hususlar yer aldı:

"Oturum, yapıcı bir atmosferde ilerledi. Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ulaştırma yollarının yeniden açılmasına dair yöntemlerin koordinasyonu konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Özellikle Yeraskh (Arazdeyen)-Culfa-Meğri-Horadiz güzergahında demir yolu bağlantısının yeniden tesis edilmesi ve düzenlenmesi yönünde somut adımların atılması konusunda ortak bir anlayış sağlandı.

Müzakerelerin sonuçları Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderlerine bildirilecek. Taraflar, üçlü çalışma grubu çerçevesinde çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı."

Sovyetler Birliği döneminde mevcut olan Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Mehri-Horadiz demir yolu hattı, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali nedeniyle tahrip edilmişti.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildiride eski ulaşım hatlarının yeniden açılmasına yönelik madde yer almıştı.

Etiketler : azerbaycan ermenistan demir yolları mutabakat
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