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23 Ocak 2022 Pazar 20:47:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 20:47:00

Ermenistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Kaynak: AA

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa ettiğini açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını anlattı.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını vurguladı.

GÖREV SÜRESİ 2025'TE DOLUYORDU

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, "Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır" dedi.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ın görev süresi 2025'te doluyordu.

Etiketler : ermenistan Armen Sarkisyan istifa
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