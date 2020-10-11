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11 Ekim 2020 Pazar 06:58:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 10:07:00

Ermenistan ateşkes dinlemiyor! Yine sivilleri vurdular

Kaynak: IHA

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Son dakika haberi: Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Hasarın büyük olduğu Gence'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Azerbaycan'ın saldırıya karşılık verdiği belirtildi.

Hasarın büyük olduğu Gence'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

15 gündür yapılan saldırılar arasında, en fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırılardan biri.  

TERTER'E DE SALDIRI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 22.30'da da Terter bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "İnsani Ateşkes Anlaşmasını bozan Ermenistan silahlı kuvvetleri Terter şehrini top atışına tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN SALDIRILARINI ÖNLEDİ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankın, 6 D-20 ve D-30 obüs topunun, 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin, 3 Grad füze sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için dün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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