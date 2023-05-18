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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlu kaçırılmaya çalışıldı
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18 Mayıs 2023 Perşembe 12:38:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 12:38:00

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın oğlu kaçırılmaya çalışıldı

Kaynak: AA

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Ermenistan'da İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen bir askerin annesinin, Başbakan Nikol Paşinyan'ın oğlu Aşot Paşinyan'ı kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Ermenistan'da İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen bir askerin annesinin, Başbakan Nikol Paşinyan'ın oğlu Aşot Paşinyan'ı kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Soruşturma Komitesinden aldığı bilgiye göre, dün kendisini İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerden birisinin annesi olarak tanıtan bir kadın, Aşot Paşinyan'ı konuşma bahanesiyle arabasına davet etti ve Paşinyan'ın arabaya binmesinin ardından trafik kurallarını ihlal ederek sürmeye başladı.

Kadının arabayı sürerken oğlunun İkinci Karabağ Savaşı'nda kendisine sorulmadan savaşa götürülüp öldürüldüğünü anlattığını iddia eden Aşot Paşinyan, kadının kendisini Yerablur Askeri Anıt Mezarlığına götürerek öldürebileceğini çünkü kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını söylediğini ileri sürdü.

Paşinyan, yavaşladığı bir anda arabadan atladığını belirtti.

Hafif yaralı şekilde yol kenarında bekleyen Aşot Paşiyan'a başka bir aracın çarptığı, söz konusu araçtaki kişilerin de İkinci Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin ebeveynleri olduğu açıklandı.

Aşot Paşinyan'ı kaçırma girişiminde bulunan kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Etiketler : ermenistan nikol paşinyan aşot paşinyan kaçırılma
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