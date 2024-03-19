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19 Mart 2024 Salı 13:53:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 13:53:00

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesi süreci fiili aşamaya giriyor

Kaynak: AA

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmalarında fiili safhaya geçileceğini söyledi.

Ermenistan hükümetinin YouTube sayfasında yayımlanan videoya göre, Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır belirleme çalışmalarının yapılacağı köylerde incelemelerde bulundu.

Paşinyan, Tavuş bölgesinde sınır belirleme çalışmalarının yapılacağı köylerde vatandaşların sorularını yanıtladı.

Sınırların Almatı Bildirgesi temelinde belirlenmesi prensibini benimsediklerini hatırlatan Paşinyan, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesi ve çizilmesi süreci fiili bir aşamaya giriyor. Sınır belirleme komisyonları gidip yerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınırlarının nereden başladığına karar vermeli ve bu, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırı olmalıdır." açıklamasında bulundu.

Paşinyan, Ermenistan sınırlarında bir milimetre bile değişiklik yapılamayacağını, bunun anayasaya göre tüm halkın katılımıyla yapılacak bir referandumu gerektirdiğini kaydetti.

Başbakan Paşinyan, komisyonlarca üzerinde anlaşılan protokol gereği Bağanis'ten Berkaber'e kadar olan kesimde fiili sınır belirleme ve çizilmesi sürecini başlatabileceklerini belirtti.

Sınırlar belirlenmediği sürece karşılıklı ateş açılmasının normal bir durum olduğunu savunan Paşinyan, "Politikamız savaşa izin vermemektir, savaşın başlamasına izin vermemektir. Bu bölgelerde Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirlemeye karar vermemizin nedeni de budur ve bunu sadece Ermenistan Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda özellikle Voskepar köyü, Kirants köyü için, bu köylerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, sınır belirleme çalışmalarına karşı çıkmanın sonuçları olacağını belirterek, "Bu, hafta sonunda savaşın başlayacağı anlamına geliyor. O zaman savaşın sonunda ne olacağını biliyorum. Erivan'da bir yerlerde birbirimizi gördüğümüzde, 'Biz köylüydük, bu kadar bilgimiz yoktu ama peki sizin bilginiz yok muydu, ne yaptınız?' diyeceksiniz?" diye konuştu.

Etiketler : nikol paşinyan ermenistan azerbaycan sınır
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