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19 Eylül 2023 Salı 07:21:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 07:21:00

Ermeni güçlerin döşediği mayın patladı: 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Hocavent ili, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun geçişi sırasında anti tank mayının patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu kamyondaki Azerotoyol çalışanı 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mayının yasa dışı Ermeni güçler tarafından döşendiği belirtilen açıklamada, terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Etiketler : Karabağ mayın Azerbaycan Ermeni saldırısı
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