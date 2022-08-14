Erivan'da şiddetli patlama
Kaynak: AA
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Surmalu alışveriş merkezinde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ermeni haber sitesi news.am'ın haberinde, Erivan'da bulunan Surmalu alışveriş merkezinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.
Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Olayda enkaz altında kalanlar olduğu aktarıldı.
İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alışveriş merkezinin, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.
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