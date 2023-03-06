Enkazdan 5 kişiyi sağ çıkaran Libya ekibi Türklerin dayanışmasını ve misafirperverliğini unutamıyor

Libya hükümetinin Türkiye'ye gönderdiği yaklaşık 100 kişilik 4 arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli, enkaz altından 5 kişiyi sağ olarak çıkardı.

Depremden hemen bir gün sonra Türkiye'ye giden Libya ekibi, bölgede sahra hastanesi de kurdu. Sağlık personeli yaralıları tedavi ederken, 4 köpeğin yer aldığı arama kurtarma ekipleri de hiç vakit kaybetmeden çalışmalarına başladı.

"ARAMIZDA DİL FARKI OLMASINA RAĞMEN TÜRKLERLE GAYET UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK"



Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin talimatıyla Türkiye'ye gönderilen ekipte yer alan Libyalılar, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Hatay'da görev yapan askeri tıp ekibinden uzman Dr. Halife Halil, "Biz oraya gitmeden önce görev yapacağımız yer belirlenmiş ve çalışma planımız da hazırlanmıştı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılandıklarını ve Türk ordusunun kendileriyle sürekli dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Halil, "Aramızda dil farkı olmasına rağmen Türklerle gayet uyumlu bir şekilde çalıştık." dedi.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI AMA FELAKETİN BOYUTLARI ÇOK BÜYÜKTÜ"



Deprem bölgesinde enkazdan 5 kişiyi sağ olarak çıkardıklarını, 23 kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını aktaran Halil, "Kurtardıklarımızdan 3'ü çocuk, 2'si yaşlıydı. Ulaştığımız cesetlerden de 2'si çocuktu, diğerleri ise kadın ve erkeklerden oluşan yaşlılardı." diye konuştu.

Libyalı izci ekibinden doktorların, ambulansın giremediği dar sokaklara girerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını sonrasında bu kişileri önce uygun bölgelere oradan da sahra hastanesine naklettiklerini ifade eden Halil, şunları kaydetti:

"Lojistik, ceset kaldırma ve psikolojik destek ekibimizle oradaydık. Depremzedelere her konuda yardımda bulunmaya gayret ettik. Özellikle yaşlılara ve çocuklara psikolojik destek sağladık.

Çok üzücü bir felaketti ve gördüğümüz her şey bizi daha da hüzünlendiriyordu. Hükümet, ordu ve halk olarak herkes elinden geleni yaptı ama felaketin boyutları çok büyüktü."

"PROFESYONELLİĞİ ÖNCELEMEK DURUMUNDAYDIK"



Libya İçişleri Bakanlığına bağlı kurtarma ekibinden Yüzbaşı Şevki Hediyye, deprem bölgesine 4 arama kurtarma köpeği ile intikal ettiklerini belirtti.

Hediyye, "İnsani bir dram vardı. Şartlar oldukça zordu. Ancak duygusallığı bir kenara bırakarak profesyonelliği önceleyen bir çalışma gerçekleştirmek durumundaydık." şeklinde konuştu.

"AKRABALARININ CESETLERİNİ ÇIKARDIĞIMIZ İNSANLAR DAHİ BİZE İKRAMDA BULUNMAK İSTEDİLER"



Gerek hükümet yetkilileri ve gerekse Türk ordusunun kendilerine büyük destek verdiğini, sabahın erken saatlerinden itibaren kaldıkları çadırlara geldiklerini anlatan Yüzbaşı Hediyye, şunları söyledi:

"Akrabalarının cesetlerini çıkardığımız insanlar, böyle bir durumda dahi bize ikramda bulunmak ve bizi evlerinin bahçelerinde misafir etmek istediler."

SAHRA HASTANESİNDE GÜNDE ORTALAMA 600 KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ



Libya Kızılayı ekibinden Dr. Abdurrauf eş-Şibani de Libya'nın kurduğu sahra hastanesinde tedavi ettikleri hastaların ya 1-2 yaşlarındaki küçük çocuklar ya da yaşlılar olduğunu söyledi.

Şibani, "Ortalama günlük 500-600 kişiyi tedavi ediyorduk. Orta yaşlı ve gençlerden tedavi için bize fazla gelen olmadı." ifadelerini kullandı.