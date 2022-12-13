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Enflasyon ve enerji krizi Almanya'daki belediyeleri tasarrufa zorluyor
13 Aralık 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 17:30:00

Enflasyon ve enerji krizi Almanya'daki belediyeleri tasarrufa zorluyor

Kaynak: AA

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Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkedeki belediyelerin artan enflasyon ve enerji krizine bağlı olarak ortaya çıkan yüksek maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik tedbirler almak zorunda kaldığını ortaya koydu.

En az 20 bin nüfusa sahip 301 şehrin belediyesinde anket yoluyla yapılan araştırma, belediyelerde özellikle sokak aydınlatması ve yüzme havuzu ısıtması ile genç ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinde ciddi kesintilere neden olduğunu ortaya koydu.

Artan maliyetler nedeniyle belediyelerin yüzde 11'inin toplu taşıma hizmetlerinde kısıntıya gitmeyi, yüzde 7'sinin ise opera ve tiyatroları kapatmayı planladığı belirtildi.

Araştırmada, Almanya'daki belediyelerin yüzde 54'ünün 2022 yılında verdiği hizmetlerde kesintiye gittiği ya da 2023 yılında da gitmeyi planladığı ifade edildi.

Özellikle Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'daki (KRV) belediyelerinin üçte ikisinin tasarruf önlemi aldığı, Thüringen eyaletinde ise bu oranın üçte bir olduğu kaydedildi.

Etiketler : enflasyon enerji krizi almanya tasarruf
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