Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti 5,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Endonezya'nın orta kesiminde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Endonezya'nın orta kesimindeki Kuzey Sulawesi eyaletinin 5,7 büyüklüğünde depremle sarsıldığını duyurdu.
Açıklamada, depremin Güney Bolaang Mongondow bölgesinin 47 kilometre güneydoğusunda ve 155 kilometre derinlikte meydana geldiği ve tsunamiyi tetikleme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.
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