VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'de büyük İstanbul buluşması... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait haberleşme malzemeleri ele geçirildi
Bakan Akar: 13 terörist daha etkisiz hale getirildi
"Tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Yunanistan'daki "dinleme skandalına" yeni isimler eklendi
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi
Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı
Bakan Kurum, depremin yaşandığı Düzce'de bina yıkım çalışmasına katıldı
Karadeniz gazında yeni gelişme! "İlk veriler pozitif geliyor"
Günlerce işkence gören 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
MHRS'den geçen ay alınan yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi
Alibeyköy Başak Oto Sanayi Sitesi'nde yangın!
Esnafın maskotu karga ‘Şakir'
Bisikletli sera yolculuğu
"Türk savunma sanayisi, son 20 yılda büyük başarıya imza attı"
Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda Menteşe Beyliği dönemi yapıları ortaya çıkarıldı
‘Teşkilat'tan taklit göndermesi
Annelik yorgunluğu
Kızına kavuştu
Siber Güvenlik Haftası yarın başlıyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
"Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık"
27 Kasım 2022 Pazar 16:31:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 16:31:00

Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 321'e çıktığı bildirildi.

CGTN'nin haberine göre, Ulusal Afet Yönetimi Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 321'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, deprem nedeniyle Ciranjang'da 56 bin 311 evin hasar gördüğü ve 73 bin 693 kişinin de yerinden olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), depremde 15 yaşın altında 100 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.

Etiketler : endonezya deprem dünya
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
4 dilde konser

4 dilde konser
Kızlarıyla Londra tatili

Kızlarıyla Londra tatili
AVM'de aile saadeti

AVM'de aile saadeti
Aras çok yoruldu

Aras çok yoruldu
Altın gelin Özge

Altın gelin Özge
Cenazeye alkollü geldi

Cenazeye alkollü geldi
Çok mutluyum

Çok mutluyum
Baba-oğul şarkısı geliyor

Baba-oğul şarkısı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX