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20 Ekim 2022 Perşembe 18:52:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 18:52:00

Endonezya'da şurupların 99 çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğu açıklandı

Kaynak: AA

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Endonezya'da, bazı tıbbi şurupların bu yıl akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybeden 99 çocuğun ölümüyle bağlantılı olduğu duyuruldu.

Endonezya Gıda ve İlaç İzleme Ajansından yapılan açıklamada, ateş, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan 26 tıbbi şurubun takip edildiği ve söz konusu ilaçlardan beşinin etilen glikol seviyesinin "güvenli eşiği aşmış" olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Ancak kurum, diğer risk faktörlerinin de çocuklarda akut böbrek hasarına neden olabileceği konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin de yaptığı açıklamada, dün tüm şurup türü ilaçları yasaklayan Sağlık Bakanlığının, önleyici tedbir olarak diğer hangi ilaçların geri çekileceğini belirlemek için gıda ve ilaç ajansıyla birlikte çalıştığını kaydetti.

TÜM ŞURUP VE SIVI İLAÇ SATIŞLARI YASAKLANMIŞTI

Endonezya hükümetinin, bu yıl 99 çocuğun akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tüm şurup ve sıvı ilaç satışlarını yasakladığı bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Syahril Mansyur, ülke genelinde ocaktan bu yana 20 ilden 206 vaka ve 99 can kaybı yaşandığı yönünde raporlar aldıklarını paylaşmıştı.

Endonezya'nın gıda ve ilaç ajansındaki yetkilileri ise Gambiya'da böbrek hasarına neden olduğu tespit edilen ürünlerin eczanelerde bulunmadığını ve söz konusu bileşenleri içeren pediatrik şurupların da ülke genelinde yasaklandığını belirtmişti.

Gambiya'da en az 69 çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Etiketler : Endonezya Hindistan DSÖ
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