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04 Aralık 2022 Pazar 11:44:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 11:44:00

Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü

Kaynak: AA

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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, lav püskürttü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının lav kubbesinde yol açtığı aşınmanın püskürmeye neden olduğunu ifade etti.

Püsküren yoğun kül ve dumanın yanardağın kraterinden 1500 metre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada lav kütlesinin yanardağın yamacından nehre ulaştığı kaydedildi.

Yanardağ bölgesi yakınlarındaki bazı kasabaların kül bulutuyla kaplandığı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yetkililer, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını bildirdi.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 seviyeden oluşuyor.

Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Etiketler : endonezya lav yanardağ
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