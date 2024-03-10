VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
#CANLI İBB Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
"İzmir'in kronik sorunlarının çözüleceği günler çok yakın"
Yemen, iç savaşın gölgesinde 10. ramazana giriyor
Van'da çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
Güney Asya ülkesinden Bayraktar TB2 sürprizi! Türkiye'den satın aldılar
"1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak"
10 Mart 2024 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 15:45:00

Endonezya'da sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Endonezya'nın Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Doni Yusrizal, ülkenin en büyük adası Sumatra'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını ifade eden Yusrizal, 7 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yusrizal, "Kurtarma çalışmaları, elektrik kesintileri ve yolların kapanması nedeniyle sekteye uğradı." ifadesini kullandı.

Ajans ayrıca, bölgede yaklaşık 80 bin kişinin sığınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Dün Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.

Etiketler : endonezya sumatra adası sel toprak kayması
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX