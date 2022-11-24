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24 Kasım 2022 Perşembe 21:18:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 21:18:00

Endonezya'da deprem: 39 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Endonezya'da 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde, kayıp olduğu belirtilen 39 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo depremden etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Widodo, bölgedeki kayıp 39 kişi bulunana kadar arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21 Kasım'da, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmamıştı.

Etiketler : Endonezya ABD Joko Widodo Deprem
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