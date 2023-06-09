Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti
Kaynak: AA
Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda (Krakatoa'nın çocuğu) patlama meydana geldi.
Malaymail'in haberine göre, Anak Krakatau Yanardağı'ndan püsküren kül tabakası 3 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Sabah saatlerinde meydana gelen patlamadan sonra herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Yetkililer, halka, yanardağ kraterinin beş kilometre yakınında bulunmamaları uyarısında bulundu.
Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.
- BM: Kahovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir
- Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti
- Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı
- ABD medyası: Donald Trump hakkında "gizli belgeler"e ilişkin dava açıldı
- İsveç'in terörle mücadele yasasındaki değişiklikler AB'nin radarında
- Ukrayna: Herson'da su seviyesi 20 santimetre düştü