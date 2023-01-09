09 Ocak 2023 Pazartesi 21:16:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 21:16:00
Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya Tanımbar bölgesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
USGS'nin verilerine göre Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Pasifik Okyanusu'nun tabanında 97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
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