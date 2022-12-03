03 Aralık 2022 Cumartesi 13:18:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 13:18:00
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
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Endonezya'da Java Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Endonezya Jeofizik Kurumu, depremin Endonezya'nın Batı Java bölgesini vurduğunu açıkladı.
Tsunami potansiyelinin olmadığı belirtildi.
Deprem başkent Cakarta'da da hissedildi.
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