VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yunanistan'da deprem
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı
02 Kasım 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 10:45:00

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Endonezya'nın güney bölgelerindeki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kupang kentinin 21 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin bölgede paniğe yol açtığı, birçok binada küçük çaplı hasarlara neden olduğu belirtildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumuna bağlı Deprem ve Tsunami Merkezi yetkililerinden Daryono, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, depremin karada meydana geldiği için tsunami riskinin olmadığını belirtti.

Daryono, "Deprem, birçok bina ve evde küçük çaplı hasarlara yol açtı." ifadesini kullandı.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Etiketler : endonezya doğu nusa tenggara deprem
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
X-ray önlemi

X-ray önlemi
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX