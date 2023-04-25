Endonezya açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Kaynak: İHA
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurarak, tsunami uyarısı yaptı.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
BMKG, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin 7.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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