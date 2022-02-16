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16 Şubat 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 10:30:00

Emekli Yunan komutandan Nikolaos Tamouridis'den skandal sözler: Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak

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Kaleme aldığı bir yazıda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanan emekli Yunan Korgeneral Nikolaos Tamouridis, İstanbul ve Ayasofya'da çanların çalacağını öne sürdü.

Yunanistan'da emekli Kara Kuvvetleri Onursal Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Nikolaos Tamouridis, bir köşe yazısı kaleme aldı.

Tamouridis, 11 Şubat'ta kaleme aldığı yazısında Türkiye'ye yönelik skandal sözler sarf etti.

Kendince Türkiye'nin yapması gerektiği hamleleri sıralayan Tamouridis, İstanbul ve Ayasofya'da çanların çalacağını öne sürdü.

Etiketler : Nikolaos Tamouridis YUNANSİTAN AYASOFYA
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