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Elon Musk'tan Yunanlıları çıldırtan paylaşım! 1453 fetih mesajıyla dikkat çekti
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18 Haziran 2022 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 13:15:00

Elon Musk'tan Yunanlıları çıldırtan paylaşım! 1453 fetih mesajıyla dikkat çekti

Kaynak: Ahaber

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Twitter'a yönelik satın alma hamleleriyle dünya gündeminden düşmeyen Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, bu kez yaptığı bir paylaşımla büyük ses getirdi. Sosyal medya devi Twitter'da bulunan resmi hesabından İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan Musk, akıllarda verdiği mesajla ilgili soru işaretleri yarattı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, son aylarda Twitter ile ilgili yaşanan alın süreci nedeniyle dünya gündeminden düşmüyordu. Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI

Bir süredir dikkat çeken bir hamlede bulunmayan Musk, Twitter hesabından '1453' paylaşımı yaptı. Musk'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Musk, Twitter hesabında, yatağında yatmakta olan bir Bizans askerinin, "Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)" dediği bir karikatür paylaştı.

Karikatürün altında ise "Constantinople 1453" yazısı yer alıyordu.

Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.

Etiketler : Elon musk sosyal medya yunanistan osmanlı istanbulun fethi
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