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07 Kasım 2022 Pazartesi 20:36:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 20:36:00

Elon Musk'tan kararsız seçmene Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı

Kaynak: AA

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Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, kararsız seçmeni yarınki ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara oy vermeye çağırdı.

Musk, Twitter hesabından yarın düzenlenecek Kongre ara seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında kararsız seçmenlere hitap eden Musk, "Güç paylaşımı, iki partinin de en kötü uçlarını törpüler, bu nedenle de başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum" ifadesini kullandı.

Musk, aşırı Demokrat ya da Cumhuriyetçilerin asla karşı taraf için oy vermeyeceğine işaret ederek, "Bu nedenle göreve kimin geleceğine asıl karar verenler kararsız seçmenler olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Etiketler : musk Sosyal medya kararsız seçmen
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