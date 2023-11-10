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10 Kasım 2023 Cuma 20:55:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 20:55:00

Elon Musk'tan Gazze çağrısı: "Eğer öldürdüğünüzden daha fazla yarattıysanız, başarısız oldunuz"

Kaynak: AA

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Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Gazze'de uzun vadeli barış için olayın geniş bakış açısıyla el alınması gerektiğini belirtti.

Musk, bilim insanı ve yazar Lex Fridman'ın Youtube'da yayınladığı podcast programına katıldı.

Fridman'ın sorularını yanıtlayan Musk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Eğer tam anlamıyla herkese karşı soykırım yapmayacaksan, ki bu kabul edilebilir değil ve kimse için olmamalı, o zaman sonunda İsrail'den nefret edecek birçok kişiyi hayatta bırakacaksın." dedi.

"Asıl sorunun, öldürülen her Hamas üyesinin yerine kaç tane yeni üyenin ortaya çıkacağı" olduğunu belirten Musk, "Eğer öldürdüğünüzden daha fazla yarattıysanız, başarısız oldunuz." diye konuştu.

Musk, "Eğer Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailliyi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi yaratmış oldunuz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki meselenin en tartışmalı konulardan biri olduğunu söyleyen Musk, uzun vadeli barışın hedeflenmesi durumunda, olayın geniş bakış açısından incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Etiketler : elon musk gazze hamas
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