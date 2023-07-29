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29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:45:00

Elon Musk'ın, Twitter binasındaki logoyu "X" ile değiştirmesi tartışma yarattı

Kaynak: AA

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San Francisco şehir yönetimi, Elon Musk'ın Twitter binasındaki "kuş" logosunu "X" ile değiştirmesi hakkında, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Elon Musk'ın, Twitter'ın logosunu "X" ile değiştirmesinin yankıları sürerken, Twitter'ın San Francisco'da bulunan binasındaki "kuş" logosu da kaldırılarak yerine dev bir "X" logosu konuldu.

Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti.

San Francisco şehir yetkilileri ise kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek, "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

ELON MUSK TWİTTER'IN LOGOSUNU DEĞİŞTİRMİŞTİ

Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti.

Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Etiketler : elon musk twitter logo
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