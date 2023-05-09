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09 Mayıs 2023 Salı 23:16:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 23:16:00

Elon Musk WhatsApp'a 'güvenilemeyeceğini' iddia etti

Kaynak: TRT Haber

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Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, WhatsApp'ın telefonunun arka planında mikrofonu kullandığını iddia eden bir kullanıcıya "WhatsApp'a güvenilemez" yanıtını verdi.

Bir Twitter kullanıcısının attığı tweetle sosyal medyada WhatsApp'ın güvenilirliği tartışma konusu oldu.

Kullanıcı cihazına ait ekran görüntüsüyle, WhatsApp'ın uygulama aktif olarak kullanılmadığında bile telefonunun mikrofonuna eriştiği iddiasıyla ilgili endişeleri dile getirdi.

Twitter'da mühendis olan Foad Dabiri, WhatsApp uygulamasının kendisi uyurken sürekli olarak mikrofonu kullandığını iddia ederek şöyle yazdı: "Ben uyurken ve sabah 6'da uyandığımdan beri WhatsApp arka planda mikrofonu kullanıyor (ve bu sadece zaman çizelgesinin bir parçası!) Neler oluyor?"

Musk, "WhatsApp'a güvenilemez" diye yanıt verdi.

Musk sonra "WhatsApp'ın Meta / Facebook'a ait olduğunun farkında olmayan çok sayıda insan var" diyen başka bir kullanıcıya yanıt verdi.

Musk daha sonra tuhaf bir şekilde takipçilerine "Hiçbir şeye güvenme, hatta hiçbir şeye güvenme" diye tweet attı.

WHATSAPP: İDDİAYI ARAŞTIRIYORUZ

WhatsApp iddiayı araştırdıklarını belirterek, telefonla alakalı bir hata olabileceğini Google'dan düzeltmesini istediklerini açıkladı.

Ardından attığı tweette ise, "İzin verildikten sonra, WhatsApp mikrofona yalnızca bir kullanıcı arama yaparken veya sesli not veya video kaydederken erişir - ve o zaman bile, bu iletişimler uçtan uca şifreleme ile korunur, böylece WhatsApp bunları duyamaz" açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte, yorum bölümündeki birkaç kullanıcı benzer sorunlarla karşılaştığını iddia etti.

ZUCKERBERG'İN WHATSAPP'İ GOOGLE TELEFONUNDA PATLADI

WhatsApp, birkaç yıldır büyük teknoloji şirketi META'nın (Facebook) bir parçası.

Bu, Mark Zuckerberg'in şirket geçmişi nedeniyle kullanıcı verilerinin gizliliğiyle ilgili bazı endişeleri gündemde tutuyor.

WhatsApp' de geçmişte bazı gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

WhatsApp, telefon numarası, cihaz bilgileri, konum ve rehber gibi bazı kullanıcı verilerini ana şirketi Meta ile paylaştığı gerekçesiyle sorun yaşamıştı.

İddiayı paylaşan mühendisin telefonunun Google tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş bir akıllı telefon olması da hem Goohle'ın hem Meta'nın gizlilik sorununu tekrar gündeme getirdi.

Etiketler : Elon Musk WhatsApp Twitter
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