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04 Nisan 2023 Salı 00:08:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 00:08:00

Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi

Kaynak: TRT Haber

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Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan çılgın bir hamle daha geldi. Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da, gündem olacak bir değişikliğe imza attı. Musk, Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

Logonun Twitter anasayfasında görüntülenmeye başlamasının ardından Dogecoin'da büyük bir artış yaşandı, yüzde 30'un üzerinde değer kazandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Değişikliğin ardından şirketten resmi açıklama yapılmazken, Elon Musk attığı tweetle merak uyandırdı.

Tweetdeki karikatürde Shiba cinsi köpek otomobil sürerken yakalandığı polise ehliyetini veriyor. Ehliyetteki mavi kuş fotoğrafı için "O eski fotoğraf' diyor.

Etiketler : Elon Musk sosyal medya Twitter

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