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14 Ekim 2022 Cuma 12:56:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 12:56:00

Elon Musk faturayı Pentagon'a kesti! Ukrayna sevdası kısa sürdü

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Ukrayna'ya internet sağlaması için verdiği Starlink uydu internet terminallerinin faturasını karşılayamadığını söyleyen Elon Musk, bu paranın Pentagon tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi bağışlayan Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Operasyon SpaceX şirketine 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar maliyet 100 milyon doları aşacak" ifadelerini kullandı.

SpaceX'in kurucusu Musk, hayırseverlik olarak yaptığı bu hizmetin kendisine pahalıya mal olması karşısında ABD'den yardım istedi.

Musk, internet hizmeti için Pentagon'un aylık en az 10 milyon dolar para harcaması gerektiğini aksi taktir de bu hizmeti daha fazla sağlayamayacağını bildirdi.

CNN, geçen ay SpaceX'in Pentagon'a Starlink'i finanse etmeye devam edemeyeceklerini bildiren bir mektup gönderdiğini iddia etti.

Mektupta, SpaceX, Pentago'a önümüzdeki sene de kullanımda olursa uyduların kendilerine 400 milyon dolara mal olacağını bildirerek bunun finansmanını ABD'nin yapması gerektiğini yazdı.

SpaceX Satış Direktörü de Pentagon'a yazdığı mektupta Starlink'leri finanse daha fazla finanse edecek durumda olmadıklarını bildirdi.

Etiketler : Elon Musk SpaceX Satış Direktörü Pentagon Ukrayna
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