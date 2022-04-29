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29 Nisan 2022 Cuma 19:29:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 19:30:00

Elon Musk 8,5 milyar dolarlık Tesla hisselerini sattı

Kaynak: AA

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşmasının ardından bu hafta yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlere göre, Elon Musk Musk salıdan perşembeye kadar toplam 9,6 milyondan fazla hisse satışını gerçekleştirdi.

Hisse fiyatları yaklaşık 820 ila 1.000 dolar iken söz konusu satışların ardından Musk'a şirketin yaklaşık yüzde 16'sına denk gelen 163 milyon hisse kaldı.

Finansal veri ve yazılım şirketi FactSet'e göre, Tesla'nın en büyük hissedarı olan Musk, söz konusu satışlardan önce şirketin yaklaşık yüzde 17'sine sahipti.

Musk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise başka Tesla hissesi satışının planlanmadığını belirtti.

TWİTTER'IN YENİ PATRONU

Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için hafta başında anlaşmaya varmıştı.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği aktarılmıştı.

Etiketler : ABD Elon Musk sosyal medya
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