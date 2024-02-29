Eli kanlı İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan küstah açıklama! Katillere tam destek

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açarak 112 kişiyi öldüren ve yüzlerce kişiyi yaralayan İsrail askerlerine desteğini açıkladı ve onları "kahramanlar" olarak nitelendirdi.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de görev yapan ve kendilerine zarar vermeye çalışan Gazzeli güruha karşı mükemmel bir davranış sergileyen kahraman askerlerimize tam destek verilmelidir." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durdurulması çağrısında bulunan Ben-Gvir, "İsrailli esirler Gazze'de standartların altında tutulurken Gazze'ye insani yardım göndermenin sadece delilik olmadığını aynı zamanda İsrail askerlerini de tehlikeye attığını" iddia etti.

Ben-Gvir, "İsrail askerlerine zarar verdiğini ve Hamas'a oksijen sağladığını" savunduğu yardım transferinin durdurulması gerektiğini ileri sürdü.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli öldürülmüş ve 760 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.