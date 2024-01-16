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16 Ocak 2024 Salı 08:38:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 08:38:00

Ekvador'daki operasyonlarda gözaltına alınan çete üyesi sayısı 1534'e çıktı

Kaynak: AA

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, "Silahlı İç Çatışma" hali ilan edilmesinin ardından gözaltına alınan çete üyesi sayısı 1534'e ulaştı.

Hükümetten yapılan açıklamada, son 6 günde yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan çete mensubu sayısının 1534'e çıktığı ve bunlardan 158'inin tutuklandığı bildirildi.

Operasyonların polis-asker işbirliğinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu süre içerisinde 5 çete üyesinin öldürüldüğü, 2 polisin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında rehin tutulan 11 polisin çetelerden kurtarıldığı, 575 silah ile 478 el yapımı patlayıcının da ele geçirildiği belirtildi.

Yaklaşık 5,6 tondan fazla uyuşturucuya el konulduğu vurgulanan açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Etiketler : güney amerika ekvador operasyon çete gözaltı
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