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18 Ocak 2024 Perşembe 11:08:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 11:08:00

Ekvador'daki canlı yayın baskınının savcısı öldürüldü

Kaynak: AA

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Geçtiğimiz hafta "TC Television" kanalına canlı yayında yapılan silahlı saldırıyla sarsılan Ekvardor'da sular durulmuyor. Kanala yapılan silahlı saldırıyı soruşturan savcı öldürüldü.

10 Ocak tarihinde Ekvador'da bulunan 'TC Television' kanalına yapılan silahlı saldırıyı soruşturan savcı öldürüldü.

Guayaquil kentinin kuzeyindeki Bombero bulvarında aracıyla ilerleyen savcı Cesar Suarez, durduğu esnada silahlı saldırıya uğradı.

Başından silahla vurulan savcı Suarez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, saldırıyı sosyal medya hesabı X'ten kınadı ve sorumluların "derhal" yakalanması talimatını verdi.

Suarez, canlı yayın baskınını soruşturmasının yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suç vakalarını soruşturuyordu.

CANLI YAYIN BASKINI

"TC Television" isimli televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görülmüştü.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Etiketler : ekvador savcı baskın
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