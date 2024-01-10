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10 Ocak 2024 Çarşamba 08:50:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 08:50:00

Ekvador'da "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan edildi

Kaynak: AA

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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirterek, "Bu andan itibaren her terörist askeri bir hedeftir" dedi.

Sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, ülkede "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini vurgulayan Noboa, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim. Terör örgütlerinin ülkenin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Organize suç örgütlerinin isimlerini sırasıyla yazan Devlet Başkanı Noboa, bu örgütlerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere tam yetki verdi.

"TC Television" kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosunun, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmasının ardından Noboa başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, terör örgütlerinin artık "meşru hedefleri" olduğunu ve bu gruplarla "kesinlikle" pazarlık yapılmayacağını duyurdu.

Suç örgütlerine "ciddi" darbe vurduklarını dile getiren Vela, "Ulus tarihinde kanlı ve benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiler. Onların vahşi kötülükleri cezasız kalmayacak ve girişimleri boşa çıkartılacak." dedi.

"BU ANDAN İTİBAREN HER TERÖRİST ASKERİ BİR HEDEFTİR"

Devlet Başkanı Noboa'nın 111 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendilerine "açık" bir misyon biçtiğini söyleyen Vela, "Bu andan itibaren her terörist askeri bir hedeftir. Geri adım atmayacağız ve müzakere etmeyeceğiz. Topraklarımızda gerçekleştirmek istedikleri istikrarsızlaştırma ve kaos eylemlerine güçlü bir karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Vela, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatının "müşterek" mücadelesiyle ülke genelinde güvenliği yeniden sağlayacakları sözünü halka verdi.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, dün yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını bildirmiş, bu kişilerin de son derece tehlikeli olduğunu söylemişti.

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedeniyle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

OHAL KARARININ ARDINDAN SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇOK SAYIDA POLİS KAÇIRDI

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, "Faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.

Etiketler : ekvador çete çatışma
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