Ekvador'da küçük uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü
Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ülkenin Guayaquil kentinde 3 kişiyi taşıyan küçük bir özel uçak, kontrolden çıkarak bir yerleşim bölgesine düştü.
Kazada uçakta bulunan 2 sivil hayatını kaybetti, pilot ise ağır yaralandı.
Olay yerini ziyaret eden belediye başkanı Cynthia Viteri, uçağın düştüğü yerde kimsenin bulunmadığını, birkaç evde maddi hasar oluştuğunu, elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle yangın çıktığını belirtti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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