Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini geçti
Kaynak: AA
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4007'ye yükseldi.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4007'ye çıktı. Vaka sayısı ise 547 artarak 48 bin 490'na ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 910 oldu.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.
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