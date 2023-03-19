Ekvador'daki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

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19 Mart 2023 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 08:00:00

Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.

Etiketler : güney afrika ekvador deprem

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