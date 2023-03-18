Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12'de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.
BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.
Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.
- Yemen'de şiddetli yağışlar Marib kentinde 13 binden fazla göçmeni olumsuz etkiledi
- Pakistan'da güvenlik güçleri 3 militanı etkisiz hale getirdi
- BAE, depremzedeler için bugüne kadar 330 uçak yardım malzemesi gönderdi
- İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığını duyurdu
- Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- ABD, Çavuşoğlu'nun Kahire ziyaretini memnuniyetle karşıladı