Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.