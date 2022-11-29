Eğriboz Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 13,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
Yunan basını, adadaki bazı binaların duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu aktardı.
Artçı sarsıntıların yaşandığı adanın bazı ilçelerinde tedbir amacıyla okullar kapatıldı.
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