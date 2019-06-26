Efsaneye firavun mezarı
Michael Jackson’ın altın kaplı tabutunun mezar kazıcılardan korunmak için betonla kaplandığı ortaya çıktı.
SAHNE MAKYAJI YAPILMIŞ
Ölümünün üstünden 10 yıl geçmesine rağmen efsane şarkıcı Michael Jackson, gündemdeki yerini hala koruyor. İngiliz basını, şarkıcının mezarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sanatçının ailesi, sanatçıyı hırsız ve mezar soyguncularından korumak için, altın kaplama tabutun betonla kaplandığını açıkladı. Mezara sensörlü kameraların yerleştirildiği ve izinsiz giriş ya da müdahalede, güvenlik görevlilerini uyarmak üzere alarmların devreye gireceği belirtildi. Ayrıca Jackson’a son kez sahneye çıkacakmış gibi makyaj yapıldığı da belirtildi.
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