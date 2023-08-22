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22 Ağustos 2023 Salı 23:08:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 23:08:00

ECOWAS Dönem Başkanı, arabuluculuk için Nijer'e gönderilen heyetle bir araya geldi

Kaynak: AA

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, topluluğun arabuluculuk görüşmeleri için Nijer'e gönderdiği heyetle bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, heyette yer alan eski Nijerya Devlet Başkanı General Abdulsalami Abubakar ve ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray ile Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Nijerya'daki ulusal basında çıkan haberlere göre Abubakar, Tinubu'ya Nijer'deki askeri yönetimle yapılan toplantının ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Abubakar, Nijer tarafıyla görüşmenin verimli geçtiğini belirterek diplomasinin Nijer'deki siyasi durumun askeri seçeneğe başvurulmadan çözülmesine yardımcı olacağı konusunda "umutlu" olduğunu söyledi.

General Abubakar liderliğindeki ECOWAS arabuluculuk heyeti, 19 Ağustos'ta Nijer'in başkenti Niamey'de askeri yönetim ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile ayrı ayrı görüşmüştü.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Etiketler : afrika nijer darbe
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