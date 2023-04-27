VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldı
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Uzmanlara göre uluslararası aktörler Sudan'daki gidişata göre pozisyon alacak
İstanbul Valiliği: CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişi yak...
Bakan Akar'dan Yunanistan'a mesaj: Samimiyiz ve ciddiyiz
Milli Muharip Uçak sürprize hazırlanıyor!
27 Nisan 2023 Perşembe 10:50:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 10:50:00

Düzensiz göçle mücadelede Peru'da OHAL ilan edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Amerika ülkesi Peru, düzensiz göçmen akışıyla mücadele kapsamında sınırlarında olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, son zamanlarda ülkeye illegal yollardan giren göçmenlerde ciddi artışlar yaşandığını belirterek, yasa dışı geçişleri kontrol altına almak için sınırlarda OHAL ilan ettiklerini duyurdu.

Askeri birliklerin Şili, Bolivya, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya sınırlarında konuşlanacağı bildirildi.

Boluarte, güvenlik amaçlı bu kararı aldıklarını belirterek, "Her gün saldırı, soygun ve çeşitli suçlara karışan yabancılar çıkıyor. İşte bu yüzden önlem almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Jorge Chavez de OHAL ilanının ülkeye düzensiz ve yasa dışı girişlerin önüne geçmek amacıyla alındığını kaydetti.

Yüzlerce göçmen, Peru'nun Tacna kenti ile Şili'nin Arica şehirleri arasında toplanarak sınırlardan bir şekilde geçmeye çalıştığı ve güvenlik güçleriyle yer yer gerginlik yaşadığı haberlere yansımıştı.

Şili'nin de sınırlarda kontrolleri arttırdığı ve ülkeye yasadışı yollardan göçmen girişine izin vermeyeceği yönünde açıklama yapmıştı.

Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre, Peru'da yaşayan her 10 göçmenden 9'unun Venezuelalı olduğu ve bunun 1,3 milyona denk geldiği kaydediliyor.

Etiketler : Peru Cumhurbaşkanı Jorge Chavez OHAL ilanı
"Kızım darp edildi"

"Kızım darp edildi"
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Yaza yeni albüm

Yaza yeni albüm
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü
Ayakları olay oldu

Ayakları olay oldu
Klip çekiminden doğan aşk

Klip çekiminden doğan aşk
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX