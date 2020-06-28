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28 Haziran 2020 Pazar 12:11:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 12:11:00

Dünyayı ürküten gelişme: Füzeler Çin'e çevrildi

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Dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle tüm okları üzerine çeken Çin'i şoke eden bir gelişme yaşandı. Hindistan, Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı.

Uzun zamandır sıcak temasların yaşandığı bölgede Hindistan, Çin ile yaşanan sınır çatışmasının ardından Himalaya Dağları’ndaki Ladakh’a karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirdi.

Times of India gazetesindeki habere göre, yetkililer, Çin savaş uçağı ve helikopterlerinin yol açacağı bir sorunun önlenmesi için bölgeye Hindistan ordusunun savunma sistemlerinin yerleştirildiğini belirtti.

Hindistan’ın adımı, Çin’in, iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca savaş uçağı ve helikopterlerinin faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.

"Akash (Gökyüzü)” isimli orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemi yerli olarak Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi.

BÖLGEDE GERİLİMİ YÜKSELTEN SÜREÇ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti. Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

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