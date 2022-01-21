VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hedef tam normalleşme
Arjantin, İranlı isim için Interpol'e başvurdu!
Omicron varyantında kritik tarih belli oldu
Denizli'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi
FETÖ'nün Jandarma'daki mahrem yapılanmasına operasyon
Polis denetimi gerdi
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot oldu
Bitcoin çakıldı: 220 milyar dolar buharlaştı
Bölgede tansiyonu yükseltecek teklif
Arabulucu Türkiye
Akıncı'ya müthiş özellik
Bukele'den Türkiye'ye övgü
Şiddetli kar yağışı geliyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Ocak
Her yıl 500 bin kadın bu hastalıkla tanışıyor
Isınmak için kuruyemiş, havuç, tarçın tüketin
Kovid-19 aşılarının yan etkisi tamamen psikolojik
Telefonun ekran ışığı yaşlandırıyor
Kan verdikten sonra sıcakta durulmamalı
Okula 'özel' kar servisi
'Rus askerleri Ukrayna sınırını geçerse Rusya ağır bedel öder'
Ankara Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
21 Ocak 2022 Cuma 08:51:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 08:51:00

Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot oldu

Kaynak: BBC Türkçe

ABONE OL

Dünya 19 yaşındaki genç pilot Zara Rutherford'ı konuşuyor. İngiliz-Belçikalı pilot Rutherford, hafif uçakla tek başına dünyanın çevresini dolaşan en genç kadın oldu.

19 yaşındaki İngiliz-Belçikalı pilot Zara Rutherford, hafif uçakla tek başına dünyanın çevresini dolaşan en genç kadın oldu.

Kötü hava koşulları yüzünden turunu iki ay gecikmeli tamamlayan Rutherford'ı Belçika'nın Kortrijk-Wevelgem havaalanına inişinde ailesi ve gazeteciler karşıladı.

Bir ay Alaska'da, 41 gün de Rusya'da mahsur kalan Rutherford, inişinde kendisini karşılayanlara "gerçekten çok çılgıncaydı, daha tam olarak algılayamadım" dedi.

Rutherford'a inişinde, bir Belçikalı akrobatik uçuş ekibinden dört uçak eşlik etti. Genç kadın düzenlediği basın toplantısında toplam 51 bin kilometrelik turu yapmaya karar verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"En zoru, Sibirya üzerinden uçmaktı, hava çok soğuktu, motor arızalansaydı, bana ulaşmaları saatler sürerdi, sağ kalamazdım herhalde" dedi.

Yaşadıklarını herkese anlatmak için sabırsızlandığını kaydeden Rutherford, çılgın bir şey yapmak isteyenlere "fırsatınız varsa, hiç durmayın" tavsiyesinde bulundu.

Genç kadın 18 Ağustos'da başlayan Dünya turu sırasında beş kıtada 60'dan yerde durdu. Annesi ve babası da pilot olan Zara Rutherford, yaptığı turun, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarında çalışmaya ilgi duymaları için kız çocuklarına ilham kaynağı olmasını umuyor.

Tek başına uçakla dünyanın çevresini dolaşan en genç kadın unvanı, daha önce Amerikalı pilot Shaesta Waiz'e aitti. Waiz 2017'te bu turu yaptığında 30 yaşındaydı.

Etiketler : Sibirya Amerikalı pilot Shaesta Waiz' İngiliz-Belçikalı pilot Zara Rutherford
Kızıyla oynamak istiyor

Kızıyla oynamak istiyor
İtalya'da izlenme rekoru kırdı

İtalya'da izlenme rekoru kırdı
Neyin paniği bu?

Neyin paniği bu?
Plansız imaj

Plansız imaj
Hadise'den nostaljik paylaşım

Hadise'den nostaljik paylaşım
Nazım Hikmet sürprizi

Nazım Hikmet sürprizi
Yüzüklü sevinç göndermesi

Yüzüklü sevinç göndermesi
Zaman kavramını unutmuş

Zaman kavramını unutmuş
Gösterinin geliri genç müzisyenlere

Gösterinin geliri genç müzisyenlere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER